Formazioni ufficiali PSG-Juventus: Allegri cambia pelle alla “Signora”

Formazioni ufficiali PSG-Juventus, ecco l’undici che il tecnico livornese manderà in campo per provare a tenere testa ai parigini.

Manca poco meno di un’ora all’esordio della Juventus nella nuova edizione della Champions League. I bianconeri debuttano al Parco dei Principi di Parigi contro la corazzata Psg, campione di Francia in carica e una delle favoritissime per la vittoria della coppa dalle grandi orecchie. Subito un inizio in salita per gli uomini di Massimiliano Allegri, che tenteranno di strappare almeno un risultato positivo nella capitale francese, nel tentativo di mettere pressione alla squadra di Christophe Galtier. L’allenatore livornese ha detto che le partite più importanti in ottica qualificazione saranno quelle con il Benfica – che contemporaneamente affronterà a Lisbona il Maccabi Haifa – ma è improbabile che la Juve non si giochi le sue chance contro un avversario sulla carta superiore.

Non ci sarà l’ex Angel Di Maria: Allegri ha preferito tenerlo a riposo in vista delle prossime partite, temendo che possa andare incontro ad eventuali ricadute. In mezzo al campo invece darà spazio all’altro ex Paredes, arrivato appena una settimana fa da Parigi.

Formazioni ufficiali Formazioni ufficiali PSG-Juventus, torna la difesa a tre e l’attacco a due punte

Sono appena state rese note le formazioni ufficiali. Nessuna novità nella Juventus, che come previsto si schiererà con la difesa a tre composta da Danilo, Bremer e Bonucci. Davanti la coppia Milik-Vlahovic – finora non hanno mai giocato insieme – mentre sulle due fasce agiranno Cuadrado e Kostic. In mezzo Rabiot, Paredes e Miretti. Nel Psg invece Galtier si affida al tridente da sogno Messi-Neymar-Mbappé.

Le formazioni ufficiali:

PSG (3-4-1-2): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Messi; Mbappé, Neymar.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Rabiot, Paredes, Miretti, Kostic; Vlahovic, Milik.