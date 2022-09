Juventus, Danilo ‘gobbo‘ come non mai: la smentita in diretta è da impazzire

Juventus, l’orgoglio di Danilo è da vero cuore bianconero: la risposta a Mediaset non passa inosservata.

Uno dei protagonisti della sfida del “Parco dei Principi” è stato sicuramente Danilo Luiz, che ha contribuito ad alzare la saracinesca della Juventus anche nei momenti più difficili. Il brasiliano si sta confermando un autorevole leader della difesa, non solo da un punto di vista tecnico ma anche e soprattutto sotto il profilo carismatico.

Intervistato ai microfoni di Mediaset, alla domanda relativa alla possibilità da parte del Psg di affrontare un match sostanzialmente facile per Mbappé e compagni, l’ex difensore del City ha risposto senza peli sulla lingua: “Mi chiedo il motivo per il quale dovesse essere una partita facile per loro. Noi lavoriamo ogni giorno per andare a vincere su ogni campo. A Firenze non ci siamo comportati sul livello che la nostra società richiede, ma oggi abbiamo dimostrato orgoglio, carattere e qualità, eccetto i primi venti minuti. Dalla prossima gara dovremo aggredire subito l’avversario: ce lo chiede la maglia e l’ho imparato dal primo giorno che sono qui. Abbiamo il desiderio e la volontà di poter diventare una squadra fortissima, anche i nuovi arrivati lo stanno dimostrando.”