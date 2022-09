Calciomercato, “Allegri ha già deciso: Dybala subito alla Juve”

Calciomercato, il rendimento altalenante dei bianconeri e i continui infortuni alimentano dubbi sulle operazioni di mercato.

Non è stato un inizio entusiasmante quello dei bianconeri in campionato. Passi per le due belle vittorie con Sassuolo e Spezia allo Stadium, passi per l’imbattibilità mantenuta intatta dopo cinque giornate. Tuttavia pesano come un macigno i tre mezzi passi falsi con Sampdoria, Roma e Fiorentina: ad eccezione del buon primo tempo con i giallorossi, la Juventus non ha convinto a livello di gioco, subendo eccessivamente quello dei blucerchiati e dei viola. È ancora presto per dare giudizi sul mercato. Ma, oltre alle critiche rivolte a Massimiliano Allegri, c’è chi sta mettendo in dubbio anche le operazioni effettuate in estate.

La Juventus, infatti, è stato uno dei club più attivi, proseguendo quella “rivoluzione” intrapresa lo scorso gennaio con l’acquisto di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. La Signora si è assicurata due parametri zero come Paul Pogba e Angel Di Maria, oltre ai vari Kostic, Bremer, Milik e Paredes. Ma i dubbi maggiori – non solo tra i tifosi – riguardano proprio l’ex Manchester United e l’ex Psg, in particolar modo sulle loro condizioni fisiche.

Calciomercato, “se Allegri potesse si riprenderebbe l’argentino”

Pogba, infatti, era stato tormentato dai problemi fisici già in Inghilterra. Non a caso nelle ultime due stagioni il suo era un andirivieni dall’infermeria. Per quanto riguarda Di Maria invece si tira spesso in ballo l’età del giocatore: 34 anni non sono pochi e gli acciacchi, l’argentino, li aveva avuti anche a Parigi negli ultimi mesi. Ed ecco che sui vari social c’è chi addirittura rimpiange Paulo Dybala, convinti che anche Massimiliano Allegri, se potesse, tornerebbe sui suoi passi, tenendosi la “Joya”, ora alle dipendenze di Mourinho a Roma.