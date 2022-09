Calciomercato Juventus, addio Szczesny: la destinazione è clamorosa

Non si fermano mai le voci di calciomercato che riguardano la Juventus e i suoi potenziali obiettivi per il futuro.

Adesso i trasferimenti sono chiusi, non c’è la possibilità di ingaggiare alcun nuovo giocatore se non quelli svincolati. Ipotesi che la Juve non prenderà in considerazione, tanto più che la sua campagna di rafforzamento della rosa nel corso dei mesi estivi ha portato i frutti sperati. Ovvero sono arrivati tutti, o quasi, gli obiettivi che la società si era posta per accontentare le richieste di mister Allegri.

Pogba e Di Maria, i due grandi acquisti a parametro zero, non hanno finora inciso per come ci si aspettava, complici anche gli acciacchi fisici. Ma la stagione è lunga e il loro talento, unito alle qualità degli altri componenti della squadra, farà sì che la Juventus possa lottare per il tricolore e per un cammino importante in Champions League.

Calciomercato Juventus, il Chelsea pensa a Szczesny per il post Mendy

Tornando al calciomercato, è necessario che la Juventus si tenga stretti i propri gioielli. E uno di questi è il portiere Szczesny, sulla via del recupero dopo un infortunio che lo ha tenuto recentemente ai box. Il polacco infatti – stando almeno ai rumors che arrivano dall’Inghilterra ed esattamente dall’Evening Standard – sarebbe nella lista dei possibili acquisti del Chelsea per il futuro. Il portiere dei londinesi Mendy infatti avrebbe deciso di non prolungare il suo contratto con gli inglesi e il Chelsea dunque ne sta cercando un sostituto. Oltre a Szczesny i blues starebbero seguendo il portiere del Milan Maignan e Oblak, estremo difensore dell’Atletico Madrid.