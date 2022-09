Calciomercato Juventus, doppia esclusione a sorpresa: Allegri rivoluziona tutto

Non conosce proprio soste la stagione della Juventus, che dopo l’impegno di Champions League adesso deve tornare a pensare al campionato.

Cosa funziona e cosa non funziona nella squadra bianconera? Siamo ancora all’inizio della stagione ed è logico non poter esprimere alcun giudizio finale. Del resto la rosa è stata in gran parte rinnovata e c’è bisogno di trovare i giusti equilibri in campo tra i reparti. Senza dimenticare che contro la Juventus ci si è messa anche la sfortuna, visti gli infortuni occorsi ad alcuni big.

Nel mirino della critica è finito soprattutto Allegri, considerando che il gioco della sua squadra per adesso non decolla. Nonostante tutto va sottolineato che in campionato la Juventus è ancora imbattuta ed è in piena corsa per le prime posizioni. Fondamentale sarà dare il massimo prima della sosta per i mondiali.

Calciomercato Juventus, priorità terzini per il futuro

Va sottolineato in ogni caso il rendimento non eccelso, almeno in questa fase della stagione, da parte di Cuadrado ed Alex Sandro. Il colombiano sta faticando parecchio, il brasiliano vive ormai da tempo una fase calante della sua esperienza torinese. Non è da escludere che anche in virtù di una forma non al top da parte dei due esterni Allegri abbia optato per il cambio di modulo, schierando la difesa a tre. Entrambi hanno superato i trent’anni e questo pone la Juventus comunque alla ricerca dei loro sostituti per il futuro. Ingaggiare almeno due nuovi esterni, uno a destra e uno a sinistra, sarà probabilmente la priorità di mercato bianconera nel corso del 2023.