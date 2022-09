Juventus, tegola Di Maria: tempi di recupero allungati

Juventus, le ultime sulle condizioni di Di Maria riferite da “Tuttosport”: la data del possibile rientro del Fideo.

La sconfitta patita al “Parco dei Principi”, per usare le parole di Allegri, è stata un’occasione mancata. La Juventus, però, dopo l’uno-due micidiale griffato Mbappé non si è disunita, e soprattutto nella seconda frazione di gioco ha creato i presupposti per far male a Donnarumma in diverse circostanze, sfiorando anche il clamoroso pareggio.

Alla fine la differenza – come spesso accade in questo genere di circostanze – l’hanno fatta i singoli. Uno dei protagonisti più attesi alla vigilia era sicuramente Angel Di Maria, che Allegri ha deciso di non convocare per centellinarne il recupero effettivo, in vista di un tour de force che porterà Vlahovic e compagni a sfidare domenica la Salernitana di Davide Nicola. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di “Tuttosport“, però, l’ex Psg potrebbe saltare anche la sfida contro i granata: l’obiettivo dello staff medico bianconero è quello di far sì che Di Maria possa essere regolarmente disponibile in vista dell’impegno di Champions contro il Benfica, in programma mercoledì. Gara che, come ha ammesso lo stesso Allegri nelle dichiarazioni post Fiorentina, potrebbe configurarsi come l’autentico spartiacque del cammino europeo della Juventus.