Calciomercato Juventus, Mr 80 milioni saluta tutti: destinazione già decisa.

Nonostante il mercato si sia ormai chiuso da una settimana, non mancano in giro per l’europa quelle situazioni in cui un calciatore è rimasto in un determinato club da separato in casa o quasi. Su tutti, l’esempio di Cristiano Ronaldo che voleva lasciare Manchester a tutti i costi ma che nessun club ha voluto, o quello di Kean la cui permanenza alla Juventus è stata molto forzata viste le prestazioni comunque non brillanti.

Il centrocampista oggetto della presente notizia si ritrova in una situazione simile a quelle precedentemente illustrate, ma leggermente differente. Infatti a volere il suo addio non era il diretto interessato ma il presidente del club di cui veste i colori, che avrebbe incassato dalla sua cessione fior di quattrini per via della altissima qualità del giovane olandese. Nonostante quindi egli venga comunque impiegato dall’allenatore proprio perché mai nessuno ha mai messo in discussione il suo valore all’interno della squadra, sembrerebbe che per lui le acque non si siano per nulla calmate e che non appena riaprirà il mercato egli sarà messo praticamente con le spalle al muro e dovrà andar via: l’unica cosa che potrà scegliere, insomma, è la meta del suo trasferimento.

Calciomercato Juventus, niente pace per De Jong: sarà Manchester o Chelsea

Nonostante sia riuscito a realizzare la sua volontà di restare a Barcellona sembra che per il giovane centrocampista ex Ajax non ci sia scampo in quanto la necessità del club di vendere il suo cartellino per fare cassa e far rifiatare i bilanci è sempre presente. Insomma, la pace che egli sta vivendo adesso è solamente transitoria e non appena il mercato riaprirà di nuovo, si ritroverà nella stessa situazione di questa estate, se non in una peggiore. Per il momento alla finestra, come riportato da “fichajes.net”, ci sarebbero sia il Manchester United che il Chelsea, entrambi disposti a pagare il prezzo del suo cartellino; sempre secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli, quindi, al ragazzo sarà data totale facoltà di scelta circa la destinazione del suo trasferimento, che invece sarà praticamente obbligato. Chissà quindi che con questa situazione la dirigenza sportiva della Juventus non possa riuscire nell’impresa di anticipare la concorrenza e portare a casa uno dei giovani più interessanti nel panorama europeo.