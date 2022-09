Calciomercato, Juventus “scippata” per Milinkovic: tripla opzione da urlo.

Uno degli ultimi obiettivi centrati da Cherubini & Co. proprio negli ultimi giorni del calciomercato è stato quello di chiudere, dopo Pogba, un ulteriore centrocampista, Paredes. Prima ancora che la lunghissima trattativa che ha portato all’arrivo di Pogba si chiudesse definitivamente, però, uno dei nomi a cui la Juventus veniva avvicinata dai media era quello di Milinkovic Savic.

Al serbo però la dirigenza bianconera, nemmeno negli scorsi anni, non mai è riuscita ad avvicinarsi al punto di riuscire a tentare l’affondo decisivo per chiudere davvero la trattativa. Anche quest’anno, infatti, il copione si è ripresentato come tale e nonostante le numerose suddette voci che vedevano il serbo vicinissimo alla “Vecchia Signora”, il mercato si è concluso con un nulla di fatto e il fantasista è rimasto nella capitale. Secondo la stampa, il motivo del mancato trasferimento sarebbe la mancanza di un’offerta abbastanza alta da soddisfare le aspettative del presidente Lotito, il quale non sarebbe contrario ad una cessione del calciatore che possa portare soldi alla società visto che il contratto del “Sergente” si sta anche avvicinando al termine.

Calciomercato Juventus, il Real potrebbe fare sul serio per Milinkovic: è una delle opzioni

Secondo quanto riportato da “sportsmole.co.uk”, il Real Madrid sarebbe infatti alla ricerca di nuovi centrocampisti. Dopo l’addio di Casemiro e la scadenza contrattuale di Kross e Modric il prossimo giugno, infatti, la società ha necessità di tutelarsi e si sarebbe già essa all’opera per chiudere dei degni sostituti. Stando a quanto riportato il ventisettenne rientrerebbe proprio tra le opzioni della dirigenza dei “Blancos” e quindi qualora la Juventus volesse fare sul serio per il fantasista si ritroverebbe a dover competere con un club a cui è davvero molto difficile rifiutare.