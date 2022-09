Calciomercato Juventus, fiato sospeso Zaniolo: “Nessuna apertura”

Calciomercato Juventus, sembra possa rimanere aperta la questione relativa a Zaniolo. Bianconeri col fiato sospeso: “Nessuna apertura”.

Sì, c’è da tenere in considerazione senza dubbio quello che è un rosso in bilancio quasi clamoroso. Ma la Juventus, davanti alle occasioni, non s’è mai tirata indietro. La dimostrazione è arrivata questa estate sul mercato, e potrebbe essere così anche il prossimo anno. C’è sempre quel pallino che porta il nome di Zaniolo che circola nella mente di Cherubini, di Allegri e forse anche di Arrivabene. Un calciatore che ad un certo punto sembrava davvero ad un passo dal vestire la maglia bianconera. Ma così, per mille motivi, non è stato. Quello fondamentale, ovviamente, è relativo alle richieste della Roma per il giocatore. Pinto non ha mai aperto ad un possibile inserimento di una contropartita tecnica per abbassare le pretese economiche.

A quelle cifre – 50 milioni di euro o poco meno – nessuno s’è avvicinato e allora Zaniolo è rimasto nella Capitale. Non controvoglia, è giusto dirlo, perché alla fine anche Mourinho lo ha coccolato a dovere. Ma c’è sempre quel contratto in scadenza nel 2024 non ancora rinnovato che potrebbe fare la differenza la prossima estate. Soprattutto per quelle che sono alcune novità riportate in queste ore.

Calciomercato Juventus, tutto fermo per il rinnovo di Zaniolo

Secondo il giornalista Sebastiano Sarno infatti, almeno per ora, non c’è stata nessuna apertura da parte dell’agente di Zaniolo per il rinnovo del contratto. E, al momento, non si sta trattando. C’è del tempo ovviamente, e anche tanto, più volte vi abbiamo parlato e anche raccontato di quella che potrebbe essere una deadline voluta dal giocatore e dal suo entourage, e cioè quella di settembre. Zaniolo si aspetta un ritocco economico del proprio accordo per mandarlo poi in scadenza tra il 2026 e il 2027. Anche perché si sente parte integrante di un progetto. Ma per ora tutto tace. E chissà, la Juventus si potrebbe inserire.