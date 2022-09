Juventus, ansia Di Maria: Benfica a rischio, Allegri la risolve così

Prosegue il tour de force della Juventus, impegnata questo fine settimana contro la Salernitana e poi con il Benfica.

Archiviata la sconfitta del “Parco dei Principi” contro il Psg, la Juventus si rituffa immediatamente in campionato: domenica sera i bianconeri ospiteranno all’Allianz Stadium la Salernitana di Davide Nicola, in una gara da prendere con le molle, in quanto nasconde insidie che non possono e non devono essere sottovalutati.

Dubbi di formazione per il tecnico livornese soprattutto in difesa ed a centrocampo: da capire se eventualmente verrà fornito un turno di riposo a Leo Bonucci o Juan Cuadrado, apparsi visibilmente sulle corde contro Mbappé e compagni. Meno alternative in attacco, dove l’assenza di Di Maria – unita a quella del lungodegente Chiesa – porterà Allegri a scelte quasi obbligate. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport“, El Fideo è in dubbio anche per la seconda partita di Champions con il Benfica. L’obiettivo dello staff medico della “Vecchia Signora” è quello di centellinare il rientro dell’argentino, ancora alle prese con il fastidioso problema all’adduttore. Contro i granata, dunque, dovrebbe essere riconfermato il tandem offensivo composto da Milik e Vlahovic, con Kostic pronto a rifornire la coppia di giganti con cross dalla corsia mancina.