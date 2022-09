Calciomercato Juventus, principio d’accordo con Asensio: futuro già deciso

Calciomercato Juventus, principio d’accordo e futuro già deciso: ecco la strategia del giocatore in sintonia con il potente agente

Strategia decisa la scorsa estate. E così è andata. Un principio d’accordo trovato anche con il club d’appartenenza a quanto pare e il potente procuratore in cerca di una sistemazione per la prossima stagione quando si libererà a parametro zero e gli permetterà di spingere sulla richiesta di ingaggio. Insomma, tutto fatto o quasi. Asensio, l’anno prossimo, lascerà il Real Madrid e si cercherà una squadra.

La Juventus ha sempre guardato con interesse al profilo del maiorchino ma le richieste dei Blancos sono state sempre esose e mai in linea con quello che era un possibile investimento da parte della società bianconera. Una situazione che però, visto l’andazzo, si potrebbe sbloccare la prossima estate quando Asensio saluterà la compagnia.

Calciomercato Juventus, Asensio a zero

Un possibile colpo a parametro zero come Cherubini sa piazzare e come la Juventus ha fatto vedere di sapere fare e di voler fare. Certo, così come riportato da ElNacional.cat, la situazione potrebbe complicarsi soprattutto perché sul giocatore ci sarebbe il forte interesse non solo del Milan ma anche dell’Arsenal: due club che lo hanno cercato anche la scorsa estate ma che per quanto spiegato prima non hanno mai affondato il colpo.