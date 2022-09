Calciomercato, super scambio per Zaniolo: Juve beffata due volte

Il calciomercato di fatto non chiude mai, anche la Juventus così come gli altri grandi club stanno già pensando al futuro.

Non potrebbe essere altrimenti, visto che la concorrenza sugli obiettivi che vengono posti è sempre più agguerrita. Chi vuole ingaggiare un giocatore deve muoversi con grande anticipo se vuole portarlo a casa ad un prezzo giusto. Impresa non semplice per tutte le dirigenze, compresa ovviamente quella della Juventus.

A gennaio non è da escludere qualche ritocco nella rosa di Allegri, molto dipenderà da quel che accadrà nelle prossime settimane. Si cercherà magari di cogliere qualche occasione che il mercato può offrire oppure anticipare qualche investimento in ottica della prossima stagione. Non si finisce insomma mai di pensare alla campagna di rafforzamento, anche quando di fatto la finestra di trasferimenti è chiusa.

Calciomercato Juventus, Gabriel per Zaniolo: l’offerta possibile dei Gunners

Il portale calciomercatoweb.it riporta un potenziale scambio all’orizzonte tra Arsenal e Roma che spiazzerebbe davvero i bianconeri rifilandogli una doppia beffa visto che i calciatori interessati sono stati accostati alla Juventus nel corso degli ultimi mesi. I Gunners continuano a monitorare infatti la situazione di Zaniolo, che la Roma si è tenuta stretta in attesa che arrivi il rinnovo del contratto. L’Arsenal sarebbe pronta a mettere sul piatto un’offerta per il giocatore, proponendo in cambio un calciatore come contropartita. L’unico che sembra poter stuzzicare la fantasia dei giallorossi è Gabriel, difensore centrale che viene valutato attorno ai 40 milioni di euro. Soliti chiacchiericci di mercato di questi tempi o meno, il futuro dei due calciatori è senz’altro monitorato con attenzione da tante grandi squadre.