I tifosi della Juventus non perdonano: il rigore causato da de Ligt scatena il web

I tifosi della Juventus non perdonano: de Ligt causa il rigore che costringe il Bayern Monaco al pareggio e il web si scatena immediatamente

Non perdonano i tifosi della Juventus e diremmo anche giustamente. L’avvio di de Ligt con il Bayern Monaco non è stato dei migliori e oggi il difensore olandese ha causato il rigore in pieno recupero che ha permesso allo Stoccarda di pareggiare la partita e ha costretto la squadra di Nagelsmann alla terza X di fila in campionato. Nel momento in cui sono arrivate le immagini il web si è scatenato contro l’ex Ajax, soprattutto per quelle che sono state le sue parole sia quando era alla Juventus sia nel momento in cui è andato via.

Nessuno dimentica. I tifosi ricordano tutto. “Te lo meriti” scrive qualcuno, perché stai “sputando troppo su di noi”. “Che novità” sottolinea un altro utente. E poi c’è il classico “E ancora non ha usato le mani”. Insomma, in poche parole l’ex è già finito nel dimenticatoio.

I tifosi della Juventus non perdonano de Ligt

Nessun perdono verso chi ha detto cose sicuramente offensive nei confronti di quello che è stato il suo club fino a poche settimane fa. Un de Ligt che è cresciuto al fianco di Chiellini e anche di Bonucci, dimostrando di possedere sicuramente delle qualità importanti, ma che sinceramente mai è entrato nel tutto del cuore dei tifosi. Che lo aspettano al varco, aspettano l’errore per tempestarlo di critiche. Eccessivo? Non commentiamo, visto che comunque al posto dell’olandese è arrivato Bremer.