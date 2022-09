Juventus, Elkann guarda avanti: “Convinto e incoraggiato”

La Juventus si avvicina al prossimo impegno di campionato, la sfida con la Salernitana nella quale andrà alla ricerca degli attesi tre punti.

Inutile sottolineare come in casa bianconera ci sia tanta voglia di continuare a macinare punti per rimanere nei piani alti della classifica. Il momento non è semplice, vista anche l’infermeria che priva Allegri di risorse importantissime. Allo stesso tempo però c’è la consapevolezza di avere una rosa ampia a disposizione e con tante alternative.

La stanchezza inizia inevitabilmente a farsi sentire, si sta giocando praticamente ogni tre giorni e dopo il ko in Champions League contro il Psg adesso bisogna rialzarsi. Con il tecnico che probabilmente darà spazio a qualcuno che ha giocato di meno, come ad esempio Kean e Rugani.

Juventus, Elkann applaude la squadra e si dice fiducioso

C’è comunque fiducia nell’ambiente dopo questo inizio di stagione e la conferma arriva anche da John Elkann, presidente di Ferrari e del gruppo Stellantis, molto vicino alle vicende di casa Juventus.

Da #Elkann un assist ad #Allegri: “#Juventus a Parigi senza alcun timore, incoraggiato dalla prestazione contro il #Psg. Serve il massimo impegno ma anche un pizzico di fortuna” (#gds) pic.twitter.com/4wceSHgsiR — Giovanni Capuano (@capuanogio) September 10, 2022

“Contro il Psg la Juventus è scesa in campo senza alcun timore. A parte i primi venti minuti se l’è giocata alla pari contro una delle favorite al successo finale di Champions. Io sono ancora più convinto e incoraggiato dalla prestazione di Parigi. Ora serve il massimo dell’impegno, ma anche un pizzico di fortuna” sono le sue parole alla Gazzetta dello Sport. Parole che promuovono Allegri e danno forza al lavoro dell’allenatore.