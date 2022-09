Calciomercato, a vita alla Juventus: 9 milioni per il sì

Con il mercato ormai terminato è anche tempo di rinnovi per i club, pronti a tentare di prolungare il contratto ai giocatori che ritengono indispensabili per il progetto e a non rinnovarlo a quelli che invece sono ritenuti superflui.

Anche in casa Juventus, infatti, c’è una situazione del genere e la dirigenza sta lavorando affinché questo rinnovo avvenga il prima possibile. Il difensore brasiliano è infatti in scanserà contrattuale nel 2024 ma, si sa che come di consueto, il lavoro per il rinnovo di chi ha la scadenza contrattuale tra due anni parte molto tempo prima, è arrivato appunto il momento per la Juventus di iniziare le trattative con l’entourage del giocatore.

Calciomercato Juventus, per Danilo proposta di contratto a 3 milioni di euro

Secondo quanto riportato infatti da calciomercato.com la proposta che la società bianconera avrebbe intenzione di fare al difensore tuttofare brasiliano sarebbe quella di prolungare il contratto che lo lega alla Juventus fino al 2025, con opzione per il 2026, per un corrispettivo di 3 milioni di euro all’anno. Come accennato poc’anzi, quindi, a breve partiranno i primi sondaggi e si saprà di più sulle effettive volontà del trentunenne verde-oro