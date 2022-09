Calciomercato Juventus, Cuadrado ai saluti: il nuovo club sorprende tutti

Calciomercato Juventus, potrebbe terminare presto la lunga avventura del veloce esterno sudamericano a Torino.

Neanche il tempo di godersi i frutti del calciomercato estivo che già è tempo, per le varie società, di volgere lo sguardo al futuro. Le trattative non si sono mai veramente interrotte. Il tempo stringe e i club sanno bene che è meglio portarsi avanti, se si vuole concludere qualche buon affare anche nella tornata successiva, quella di gennaio.

Alcuni di essi, come ad esempio il Manchester United, si stanno già guardando intorno. Gli inglesi, che nella sessione estiva hanno messo a segno svariati colpi grossi – sono riusciti ad accaparrarsi Eriksen, Antony, Casemiro, Lisandro Martinez, Malacia e Dubravka – hanno iniziato a lavorare dietro le quinte per rinforzare la corsia di destra. E avrebbero già individuato, durante questa ricerca certosina, un profilo che possa fare al caso loro.

Calciomercato Juventus, c’è il Manchester United sul colombiano

A solleticare la curiosità dei britannici è Juan Cuadrado, che secondo calciomercatoweb.it sarà corteggiatissimo dai Red Devils durante il prossimo mercato invernale. Il contratto del colombiano con la società bianconera scadrà nel 2023, ma non si è ancora provveduto a rinnovarlo. Proprio per questo motivo si pensa che il Manchester United possa anticipare i tempi e partire all’assalto già a gennaio. Ma è probabile anche che Cuadrado, in assenza di rassicurazioni da parte della società piemontese, possa decidere dal canto suo di lasciare Torino prima del previsto. Non c’è comunque ancora nulla di certo, al momento.

Non è detto infatti, ora come ora, che l’opzione sia praticabile, considerando che la Vecchia Signora non ha ancora idea del tipo di proposta che il club allenato da Erik ten Hag avanzerà, eventualmente, per portare dalla sua parte l’ex giocatore di Fiorentina e Chelsea.