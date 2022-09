Formazioni ufficiali Juventus-Salernitana: Allegri rivoluziona di nuovo tutto

Juventus-Salernitana, le formazioni ufficiali: le scelte di Allegri in vista dell’impegno contro i granata. Ecco le ultime novità.

Dopo il mezzo passo falso maturato al “Franchi” di Firenze e la sconfitta all’esordio di Champions contro il Psg, la Juventus di Max Allegri cerca immediato riscatto: allo “Stadium” Vlahovic e compagni se la vedranno con una Salernitana motivata e desiderosa di confermare gli ottimi segnali di ripresa mostrati dopo un inizio di stagione piuttosto complicato.

Max Allegri dovrà fare i conti con la solita emergenza infortuni, ulteriormente acuita dagli ultimi stop di Rabiot e Locatelli. Ecco perché il tecnico livornese ha optato per una mediana del tutto inedita: in cabina di regia agirà Leandro Paredes, “scortato” da Miretti. In difesa spazio a Bremer e Bonucci, con Cuadrado e De Sciglio sulle corsie laterali. In attacco Kean-Vlahovic.

JUVENTUS (4-4-2) Perin; Cuadrado, Bremer, Bonucci, De Sciglio; McKennie, Paredes, Miretti, Kostic; Kean, Vlahovic.