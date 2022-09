Calciomercato Juventus, Milan ribaltato: affarone gratis

Siamo ormai nel vivo della stagione agonistica ma è sempre il calciomercato della Juventus a tenere banco tra i tifosi.

I supporters della squadra di Allegri non possono essere certo soddisfatti per il cammino fatto finora dalla loro squadra in campionato. È vero che la Juventus è ancora imbattuta, ma è altrettanto vero che si stanno perdendo troppi punti per strada mentre le altre big per lo scudetto sono più avanti in classifica.

Si sta iniziando già a parlare anche di possibili colpi in ottica futura. Le grandi squadre devono cercare di anticipare la concorrenza e per questo motivo non è da escludere che già nel prossimo mese di gennaio possano arrivare altre rinforzi per mister Allegri. Considerato anche che questa prima fase di stagione sta mettendo a nudo dei limiti nella rosa bianconera.

Calciomercato Juventus, Bayern all’assalto di Asensio a parametro zero

Il portale “Todo Fichajes” ha confermato come ormai il futuro di Asensio sia destinato a non essere più al Real Madrid. L’attaccante, che nel corso degli ultimi mesi è stato più volte accostato alla Juventus, sta infatti giocando pochissimo. Il suo accordo con le merengues è in scadenza a giugno 2023 e non sembrano esserci dubbi sul fatto che non arriverà il rinnovo e lui sarà dunque libero di accasarsi altrove a parametro zero. I bianconeri però non sarebbero in pole position per lo spagnolo e non lo sarebbe nemmeno il Milan, altro club italiano interessato a ingaggiarlo a parametro zero. Su Asensio infatti è forte l’interesse del Bayern Monaco, pronto a fare una offerta importante per metterlo sotto contratto senza spendere nemmeno un euro per il suo cartellino. Sorpassata anche la concorrenza dell’Arsenal.