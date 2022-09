Calciomercato Juventus “2 + 1” rifiutato: l’amico di Pogba arriva così

Calciomercato Juventus, adesso nasce la possibilità di arrivare a zero ad un vero e proprio talento francese.

Stando alle ultime indiscrezioni dall’Inghilterra, direttamente da ‘TheAthleticUK’, N’Golo Kanté talento indiscusso francese, potrebbe lasciare il Chelsea e svincolarsi da ‘free agent’ a fine stagione.

Stando infatti alla notizia riportata dal portale inglese, il centrocampista francese titolare in nazionale e nel Chelsea e vincitore praticamente di tutti i titoli possibili, non sarebbe disposto ad accettare il rinnovo di contratto proposto dai blues.

Calciomercato Juventus, Kanté può non rinnovare | Occasione a parametro zero

Il 31enne potrebbe lasciare dopo diversi anni da protagonista il suo Chelsea. Giocatore decisamente adatto allo stile di gioco voluto da Allegri, il francese potrebbe diventare l’eventuale partner in mediana dell’altro già consolidato campione tutto francese, Paul Pogba. Il suo contratto infatti andrà in scadenza nel 2023 e se non dovesse rinnovare come sempre, potrebbe rappresentare una golosa opportunità per la dirigenza bianconera.

Un sogno che potrebbe realizzarsi qualora, appunto, le parti non dovessero trovare l’intesa definitiva. Ma per ora la situazione sembra in una evidente fase di stallo. Un punto di non ritorno che farebbe cambiare anche campionato allo stesso giocatore, volenteroso di provare nuove esperienze all’estero. I tifosi sarebbero entusiasti di un tale rinforzo e adesso si pianifica l’eventuale assalto. Ancora suggestione che però col tempo potrebbe diventare realtà concreta. Non ci resta che attendere ma soprattutto sperare.