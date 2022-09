Juventus, Bonucci rincara la dose: “Depredati”

Juventus, ieri sera un episodio controverso nell’annullamento del gol ai bianconeri. Adesso si fa sentire il capitano.

Non solo i tifosi, anche il capitano bianconero Leonardo Bonucci è “sceso” in campo a favore dei supporter manifestando tutto il suo dissenso per l’episodio a sfavore che ha visto i bianconeri vedersi annullato l’ennesimo gol ieri sera nella sfida in casa contro la Salernitana.

La situazione riguarda, chiaramente, l’episodio riguardante il gol annullato i bianconeri che avrebbe regalato una, seppur sofferta, vittoria alla squadra di Allegri. Adesso il focus, però, è tutto sulla partita di Champions League di mercoledì.

Juventus, Bonucci interviene sui social | “Trasformiamo la rabbia, per ciò che ci è stato depredato”

Trasformiamo la rabbia, per ciò che ci è stato depredato, in energia per mercoledì. Sarà una partita difficile e servirà l’aiuto di tutti. #FinoAllaFine pic.twitter.com/nMKA24snUi — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) September 12, 2022

Mercoledì una prova del nove per la squadra di Allegri, la sfida Champions contro contro il Benfica, sempre in casa all’Allianz Stadium di Torino.

Per l’occasione il capitano Bonucci chiede il supporto di tutti, tirando indirettamente in mezzo anche i tifosi che saranno sicuramente presenti sugli spalti al supporto della propria squadra del cuore. Una stagione decisamente iniziata in salita che adesso non deve sfuggire nuovamente di mano. Tutti può ancora succedere e la sfida di Champions sarà una gara decisamente importante oltre che decisiva.