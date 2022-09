Juventus-Salernitana, posizione Candreva: il verdetto ufficiale dell’Aia

Juventus-Salernitana, sulla posizione di Candreva arriva il verdetto ufficiale dell’Aia: una notizia clamorosa che rende inutile il Var

Una notizia clamorosa come confermato dall’agenzia appena diffusa dall’Ansa. Una notizia che quasi rende inutile continuare ad utilizzare il Var, visti che gli errori ci soon comunque e che, a dire il vero, nella giornata di ieri non hanno solamente danneggiato la Juventus contro la Salernitana ma anche il Lecce contro il Monza. La sensazione è che da ieri fosse così, proprio in questo modo. Adesso è arrivata quella che è la conferma ufficiale.

Sì, le immagini che vedevano Candreva proprio attaccato – o quasi alla bandierina – che teneva in gioco Bonucci nel momento della rete di Milik poi annullata, non erano a disposizione della squadra che era al Var. Poi, possiamo pure commentare che il difensore non mette in difficoltà né Sepe e nemmeno i difensori che lo marcavano quindi, il gol, era comunque da convalidare. Ma questa cosa lascia interdetti tutti e non si capisce, ad oggi, dopo diversi anni, a cosa serva l’utilizzo della tecnologia quando nemmeno le telecamere a disposizione ci sono.

Juventus-Salernitana, il verdetto ufficiale sulla posizione di Candreva

“La squadra arbitrale addetta alla Var non aveva a disposizione l’immagine a campo aperto dal quale si evince anche la posizione di Candreva che tiene in gioco Bonucci sul gol del 3-2 di Milik”. Questa la nota diffusa dall’Ansa, che rende ufficiale quanto immaginato ieri. Adesso la domanda sorge spontanea: a cosa serve il Var in questo modo? A nulla, se non ad alimentare le polemiche.

Questo il comunicato dell’Aia: “In merito all’episodio relativo a Juventus-Salernitana e a un video diffuso al termine della gara dapprima in rete poi ripreso da molti mezzi di informazione l’Associazione tiene a precisare che l’organo tecnico della Can ha visionato tutte le immagini messe a disposizione del Var e dell’Avar per la gara in oggetto, non riscontrando alcuna corrispondenza con il video in questione”. “L’organo tecnico della Can – prosegue l’Aia – ha anche chiesto espressamente alla società che fornisce il servizio tecnologico per la Var se la camera in questione, definita tattica, fosse a disposizione degli addetti alla Var per la gara disputata allo Juventus Stadium. La risposta che veniva fornita – è la conclusione – è che la camera non era a disposizione del Var e pertanto non era fruibile dagli arbitri. Con quanto precisato siamo convinti di aver fatto chiarezza sull’episodio“.