Bufera Var e ripetizione della partita: la Juventus ha la sua priorità

Bufera Var e ripetizione della partita contro la Salernitana: la Juventus ha la sua priorità in questo momento e tira dritta

“Depredati”: senza giri di parole. Così Bonucci ha commentato il post Salernitana con due punti persi per un errore dell’arbitro. Non solo non sembrava potesse minimamente influire la posizione del difensore nel momento in cui Milik ha colpito di testa, ma poi c’era anche Candreva che teneva in gioco colui che aveva segnato la rete del 2-2 pochi minuti prima. Un doppio errore insomma, che ha scatenato la rissa alla fine della partita che oltre al danno porterà anche alla beffa visto che saranno diversi i giocatori squalificati – oltre Allegri – che si aggiungo a quelli ai box.

Bene, in questi giorni s’è parlato anche di una ripetizione della partita che ovviamente, non trattandosi di un errore tecnico, è impossibile. E la Juventus – almeno secondo quanto riportato da TuttoSport in edicola questa mattina – mai ha pensato inoltre a questa possibile ipotesi. Le priorità, anzi, la priorità, in casa bianconera, è un’altra.

Bufera Var e ripetizione della partita: la Juventus pensa al Benfica

C’è una sola cosa nella testa della società, nella testa dello staff tecnico e anche in quella dei giocatori: la gara di domani sera contro il Benfica allo Stadium valida per la seconda giornata della Champions League. Una sfida da vincere, dove la rabbia, sempre per quanto detto da Bonucci, deve essere trasformata in energia positiva per cercare di prendersi una vittoria che si potrebbe rivelare determinante nell’economia del girone. Non ci sono altri obiettivi e, soprattutto, non c’è nessuna possibilità di un passo falso. I bianconeri devono vincere e Allegri spera anche di recuperare almeno Rabiot: difficile, ma non impossibile con l’ultimo provino che andrà in scena questa mattina alla Continassa.