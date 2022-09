Juventus-Benfica, corsa contro il tempo: recupero last minute

Juventus-Benfica, domani bianconeri in campo per una sfida delicata contro i portoghesi. Allegri spera nel recupero last minute

Domani sera bisogna vincere, a tutti i costi. Anche se si è brutti come contro la Salernitana dove era arrivata la vittoria tolta da una decisione cervellotica del Var che ha anche confermato ieri quello che nessuno voleva credere: il fatto di non possedere tutte le immagini per visionare quella che era la posizione di Candreva che teneva in gioco Bonucci. Capitolo chiuso, o quasi, questo. C’è da preparare la partita dello Stadium contro una squadra che potrebbe mettere in difficoltà i bianconeri.

Allegri spera nel recupero last minute in una vera e propria corsa contro il tempo. Non parliamo di Locatelli, lui sarà fuori certamente domani sera, ma di Adrien Rabiot. Molto lo si capirà dall’allenamento di questa mattina alla Continassa.

Juventus-Benfica, Allegri ci spera

Ovviamente ci spera Massimiliano Allegri. Ovviamente conta di poter riuscire a schierare il centrocampista francese insieme a Paredes in mezzo al campo e, dal recupero dell’ex Psg, dipende anche lo schieramento tattico della Vecchia Signora. Non è infatti messa del tutto da parte la possibilità di scendere in campo con una difesa a tre qualora lo stesso dovesse rimanere fuori ancora, per dare corpo a una linea mediana che, con due giovani, potrebbe andare in difficoltà. Sì, c’è sempre McKennie, ma l’americano sotto l’aspetto fisico non convince del tutto e potrebbe pagare gli oltre ottanta minuti giocati contro la Salernitana. Insomma, quasi tutto si decide questa mattina dentro il centro sportivo bianconero. E poi, ovviamente, anche dalla conferenza stampa del tecnico.