Calciomercato Juventus, “ritorna Dybala”: il web è subito preso d’assalto

Adesso i tifosi si pongono un interrogativo fondamentale, un web decisamente assalito da tutti i supporter bianconeri.

Non è mancato poco tempo per affezionarsi di nuovo alla Joya. Paulo Dybala adesso ritorna protagonista alla Roma e per alcuni tifosi cresce il rimpianto. L’argentino sta rispondendo positivamente sul campo, disputando prestazioni importanti alla Roma.

E per alcuni tifosi cresce la malinconia. Dybala aveva senso lasciarlo partire così? C’è, addirittura, chi ne invoca il ritorno. La Joya è tornata a brillare ma alla Roma. Per lungo tempo l’eventuale rinnovo di Dybala è rimasto in stand-by fino al poi, scontato, epilogo.

Dybala incanta la Roma | I tifosi lo rimpiangono

I tifosi adesso, almeno una parte, lo rimpiange. In questo attacco, forse, la Joya avrebbe saputo fare la differenza. Ma è anche vero che un progetto si perfeziona anche con grandi sacrifici. Dybala ha lasciato sicuramente un’eredità importante visti i tanti gol in maglia bianconera ma è anche vero che la Juventus, nonostante un inizio in salito, ha comunque costruito una squadra solida assolutamente a livello per arrivare ai vertici del campionato.

L’obiettivo è sempre lo scudetto, nonostante tutto e nonostante alcuni risultati decisamente discutibili. Dybala adesso incanta la Roma e Mourinho se lo gode. Ma su questo fattore non c’erano dubbi, Dybala è sempre stato uno dei giocatori più talentosi del campionato ma la forma fisica molte volte l’ha messo troppo spesso ai box. Adesso l’ex 10 bianconero sembra rinato in giallorosso e, dunque, diventa anche giustificato il rimpianto di alcuni supporter.