Calciomercato Juventus, 007 in azione: blitz per il colpo anti Inter

Per il calciomercato della Juventus non c’è mai vacanza, perché continuano ad accavallarsi rumors sui possibili obiettivi futuri bianconeri.

Il mese di gennaio in fondo non è molto lontano e la Juventus senz’altro sta lavorando sodo sui suoi nuovi obiettivi. Il percorso di rinnovamento della rosa di Massimiliano Allegri è iniziato nel corso di questo 2022 con l’arrivo a Torino di tanti nuovi elementi, da Pogba a Paredes e Milik. Ma l’intenzione del club è sempre quella di migliorarsi e per questo motivo la dirigenza dovrà farsi trovare pronta per cogliere al volo eventuali opportunità.

Nel mentre la squadra bianconera dovrà essere brava a trovare al più presto un equilibrio che possa garantirgli quelle vittorie che in questa prima fase le sono mancate. Dopo la sosta per i mondiali ci sarà la fase clou della stagione e bisognerà rimanere aggrappati intanto al gruppo di testa.

Calciomercato Juventus, fari puntati su Grimaldo

Domani però si gioca in Champions League e la partita con il Benfica sarà fondamentale per il cammino in Europa. Nel weekend gli scout hanno studiato con attenzione la formazione portoghese e i fari sono stati puntati anche in ottica calciomercato. Perché il match contro il Benfica sarà anche l’occasione buona per vedere da vicino Grimaldo, laterale sinistro che interessa tanto i bianconeri. Finora è stato autore di una stagione importante e tante squadre gli hanno messo gli occhi addosso. Inter compresa. Il calciatore ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e salvo rinnovo dunque potrebbe essere una golosa occasione a parametro zero. Il Benfica è pronto ad offrirgli il prolungamento ma l’accordo sulle cifre non pare vicino. Ecco perché la Juventus segue la vicenda con attenzione, pronta a sferrare l’assalto. Magari anche a gennaio.