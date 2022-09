Juventus, ultim’ora Di Maria: l’indizio dalla rifinitura | Tripla assenza

Juventus, un indizio importante su chi giocherà ma soprattutto su chi sarà assente nella sfida di domani sera.

Domani sera una sfida cruciale che vedrà impegnati i bianconeri nella sfida fondamentale di Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri affronterà il Benfica. I portoghesi sono un team attrezzato e decisamente pericoloso sotto porta, pertanto Allegri metterà a disposizione gli uomini migliori.

In tal senso c’è un discreto ottimismo sulla presenza di Angel Di Maria. Il talento argentino sarà in gruppo e, dunque, confermata la sua presenza nella sfida di Champions League. Ma a star fuori dal match saranno tre potenziali titolari.

Juventus, Di Maria con il gruppo | Fuori Rabiot, Locatelli e Sandro

Alla lista degli indisponibili, oltre a Locatelli, si aggiungono anche Alex Sandro e il francese Rabiot. Tre titolari che non saranno a disposizione per la sfida di Champions League.

Come detto poc’anzi, domani sarà un autentico test. Dopo le sfortunate ma non certo ottime performance di campionato, i bianconeri voglio rispondere immediatamente sul campo. Domani una sfida cruciale in cui i tre punti saranno l’unica volontà. Il girone, non appena al secondo incontro, vede ancora i bianconeri a zero punti: domani sera Allegri e i ragazzi proveranno in tutti i modi a vincere una sfida certamente non semplice ma d’altronde la competizione ai massimi livelli prevede anche queste situazioni.