Calciomercato Juventus, subito “ridimensionato”: ora ritorna sul serio

Calciomercato Juventus, subito ridimensionato: poche apparizioni in questo avvio e una situazione complicata. Potrebbe tornare sul serio

La sua nuova avventura, dopo aver lasciato l’Italia per andarsene a giocare in Spagna, in uno dei club più importanti del Mondo, non è partita decisamente nel migliore dei modi. Intanto per quel contratto depositato dopo tantissimo tempo per quelli che erano e sono i problemi economici del Barcellona. Poi, dopo che la parte burocratica è stata sistemata, per quello che è il minutaggio che Xavi fino al momento gli ha concesso. Insomma, per Kessie, la situazione è complicata.

Il centrocampista ex Milan magari non si aspettava di giocare subito titolare, ma nemmeno di entrare in campo – così come successo ieri sera contro il Bayern Monaco – anche dopo De Jong, l’olandese che fino a poche settimane fa era dato in partenza. Così invece è stato e allora i pensieri e le paure di essere impiegato con il contagocce iniziano a diventare sempre più pesanti. Tanto che, secondo calciomercato.it, il ritorno in Italia potrebbe essere preso in considerazione.

Calciomercato Juventus, la situazione Kessie

La Juventus prima che l’ivoriano prendesse la decisione di volare in Catalogna lo aveva cercato anche con una certa insistenza. E nei prossimi mesi di conseguenza se ne potrebbe riparlare soprattutto se le cose dovessero rimanere in questo modo. Intanto partiamo da un presupposto che è assai importante: Xavi ha deciso di puntare tutto su Pedri e Gavi, i due giovanissimi cresciuti dentro il Barca, e insieme a loro ha deciso di schierare Busquets: un po’ di esperienza serve. Ecco che così Kessie potrebbe rimanere del tutto fuori le rotazioni.

Al momento per lui una sola presenza da titolare – con gol – contro il Plzen in Champions League. Per il resto tanta panchina. E la Juve ci potrebbe come detto ripensare. Ma occhio all’Inter pure e ad un possibile ritorno di fiamma del Milan. Anche se quest’ultima ipotesi appare assai remota.