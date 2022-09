Calciomercato Juventus, il da poco arrivato Filip Kostic porta in bianconero l’amico ed ex collega da 30 milioni.

Dopo aver incassato il quarto pareggio di questo campionato, la Vecchia Signora è adesso chiamata al dover ritrovare la strada dei tre punti, odorata e rasentata contro la Salernitana ma, come noto, sfumata a causa di errori non dipesi dalla brutta prestazione degli uomini di Allegri. Compito di questi ultimi è adesso quello di centrare il bottino pieno questa sera in campo europeo, nella delicata e importante sfida col Benfica, presentata come non decisiva dal mister ma non per questo da affrontare senza imporsi l’obiettivo di vincere a tutti i costi.

Frattanto, continua il lavoro silente ai piani alti della dirigenza, consapevole di aver fatto quanto possibile e necessario per trovare il giusto compromesso tra le opportunità di Agnelli e le richieste del tecnico livornese. La qualità della squadra consegnata lui, per quanto depauperata momentaneamente da infortuni e imprevisti, è certamente maggiore rispetto a quella dello scorso anno e impone il raggiungimento di posizioni e risultati ben più nobili rispetto all’ultima stagione.

Calciomercato Juventus, Kostic porta il gioiellino da 30 milioni

Ciò non toglie, come dicevamo, che Cherubini e colleghi continuino a guardarsi in giro, soprattutto alla luce della possibilità di sfruttare diverse occasioni e incastri, come più volte fatto in passato. Da questo punto di vista, non sfugga dunque quanto ricostruito da Calciomercato.it. Nel novero di interessate al giovane talento e amico di Filip Kostic, infatti, la testata ha inserito anche la Juventus, insieme a Roma, Milan e tante big di Europa come Barcellona e Manchester City.

Il riferimento è al gioiellino danese dell’Eintracht Francoforte, Jasper Lindstrom, reduce da una stagione in Germania con 5 gol e assist e già protagonista di buonissime prestazioni in queste prime uscite. Ad oggi, però, servono più di 20 milioni di euro per strappare il sì dei tedeschi e permettere ad Allegri di abbracciare il gioiellino ventiduenne.