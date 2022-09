Calciomercato Juventus, esonero Allegri: Arrivabene svela tutto

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto caldo per la tifoseria bianconera che sogna sempre in grande.

Questa sera la formazione di Allegri sarà di scena allo Stadium per la seconda giornata della fase a gironi. Sarà molto importante riuscire a battere il Benfica per incamerare i primi punti in Champions League e avvicinarsi al traguardo minimo stagionale. Vale a dire la conquista del pass per gli ottavi di finale. In generale non è stato un inizio semplice per la Juve.

In campionato la squadra di Allegri è ancora imbattuta, ma ha perso punti preziosi per strada collezionando quattro pareggi in sei gare. Va detto che l’infermeria non ha dato una mano al tecnico, visto che tanti giocatori sono stati o sono fermi ai box, basti pensare in primis a Pogba e Chiesa. Di sicuro però i tifosi si aspettavano qualcosa in più sul piano del gioco.

Calciomercato Juventus, la risposta di Arrivabene ad un tifoso

La maggior parte dei supporters ha messo nel mirino proprio Massimiliano Allegri, visto che la sua squadra non entusiasma. La panchina dell’allenatore non è a rischio, ci sarà ancora bisogno di un po’ di tempo per trovare i giusti meccanismi in campo. #Allegriout nel frattempo è diventato un hashtag tanto commentato.

Arrivabene risponde ad un "AllegriOut" con " lo paghi tu quell'altro che viene..? "pic.twitter.com/0VOw6xydA7 — Juanito (@juanito92x) September 14, 2022

Il dirigente bianconero Maurizio Arrivabene ha risposto proprio alla domanda sull’esonero di Allegri da parte di un tifoso, replicando con un “Lo paghi tu quell’altro che viene?”. Parole dette però in un clima molto distensivo, con il sorriso sulle labbra, quindi nessun “caso” all’orizzonte ma probabilmente solo l’intenzione di smorzare ogni possibile voce di divorzio con ironia.