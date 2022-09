Calciomercato Juventus, idee chiare per il futuro: la priorità è la difesa

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto caldo tra i tifosi. Si cercano già rinforzi per il futuro.

La società bianconera nel corso di questo 2022 ha fatto degli investimenti importanti, riuscendo a portare a Torino grandi campioni e giocatori utili al progetto di mister Allegri. Ora toccherà al tecnico riuscire a trovare i giusti equilibri in campo. Finora la sua Juventus non ha mai perso in campionato, ma ha anche perso per strada punti preziosi per lo scudetto pareggiando quattro gare su sei.

Gennaio si sta già avvicinando e non è da escludere che nella prossima sessione di calciomercato la società bianconera possa fare altri sforzi. Anche perchè bisogna sempre lavorare in ottica futura, cercando di anticipare la concorrenza relativamente agli obiettivi che vengono posti.

Calciomercato Juventus, Grimaldo e Igor per la difesa del futuro

I fari della Juventus sembrano concentrarsi per il futuro breve soprattutto sul pacchetto arretrato. Ormai da tempo i bianconeri stanno cercando un nuovo esterno sinistro che possa essere l’erede di Alex Sandro. E uno dei nomi caldi per la prossima stagione è un giocatore che proprio questa sera vedremo all’opera nel Benfica, vale a dire Grimaldo. Che ha talento e l’età giusta per aprire un ciclo a Torino. Sembra essere lui in pole position tra le scelte della dirigenza. Che probabilmente sta per aprire un casting anche per quanto riguarda il ruolo di nuovo difensore centrale. C’è un nome che è tornato prepotentemente di moda nel corso delle ultime settimane ed è quello di Igor, giocatore della Fiorentina che è cresciuto tantissimo negli ultimi mesi. Si vocifera che possa essere fatto un tentativo per portarlo a Torino già a gennaio.