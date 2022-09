Calciomercato Juventus, Zaniolo rompe il silenzio: svelato il suo futuro

Al centro di molte voci di mercato, Nicolò Zaniolo ha espresso a chiare lettere la sua volontà alla vigilia della sfida contro l’Helsinki.

L’acquisto di Di Maria ha stoppato sul nascere ogni velleità di assalto bianconero per Nicolò Zaniolo, ma è chiaro che il profilo del tuttocampista di Mou piaccia e non poco alla Juventus, che ha a lungo subodorato al possibilità di mettere a segno un altro colpo alla Chiesa.

Legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024, il bimbo d’oro – dopo un’estate nella quale si parlava di lui un giorno sì e l’altro pure – appare però sempre più integrato nel progetto tecnico giallorosso, con José Mourinho che in occasione delle dichiarazioni post Empoli ne ha lodato pubblicamente l’abnegazione, che lo ha portato a recuperare dall’infortunio in tempi relativamente brevi. Una vera e propria trattativa per il trasferimento di Zaniolo all’ombra della Mole non è neanche partita, anche perché Pinto è stato assolutamente inamovibile dalla sua richiesta di 60 milioni di euro. Stando così le cose, le chances di un rinnovo contrattuale del gioiello giallorosso sono sempre più alte, e le sue parole alla vigilia della sfida di Europa League contro l’Helsinki lo testimoniano in maniera inequivocabile.

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Zaniolo sul suo futuro

L’ultimo annuncio in conferenza stampa non è passato dunque inaspettato. A chi gli ha chiesto lumi sul suo futuro, Zaniolo ha risposto senza peli sulla lingua: “Non ho vissuto un’estate particolare. Ogni anno devo andare via, ma alla fine rimango: sono più film che fate voi, la preparazione è quella che faccio sempre. Per quanto concerne il contratto, abbiamo ancora un anno e mezzo: tuttavia, questo non è il momento giusto dal momento che ci sono due partite, e sono concentrato su Helsinki ed Atalanta. La Roma è la mio priorità, posso solo ringraziarla: gioco per la Roma e speriamo di vincere altri titoli.”