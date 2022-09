Calciomercato, Conte al posto di Allegri: “Vuole tornare alla Juventus”

Calciomercato, Allegri non si sente a rischio ma Conte vorrebbe tornare alla Juventus. Ecco la situazione in casa bianconera

La sconfitta di ieri sera contro il Benfica ha messo a nudo tutti i problemi della Vecchia Signora. E non solo, adesso si rischia seriamente di uscire fuori dalla Champions League già ai gironi. Intanto ieri sera la Juventus ha battuto un record negativo, quello di perdere le prime due partite del girone. Prima d’ora, non era mai successo.

E gli interrogativi su Massimiliano Allegri diventano sempre più importanti. L’allenatore al momento non rischia ma sa perfettamente di non poter più sbagliare. I tifosi intanto si sono schierati e l’AllegriOut spopola. E ci sono anche delle novità importanti scritte da Paolo Bargiggia.

Calciomercato, Conte vuole tornare alla Juventus

“Se la dirigenza della Juventus riesce a resistere alla tentazione di cacciare Allegri tenendolo fino alla fine della stagione, poi può andare dritta su Conte che non vede l’ora di tornare e per questo non sta rinnovando con gli inglesi”. Insomma, dall’altra parte della Manica l’ex tecnico della Juventus e anche dell’Inter aspetterebbe solamente la chiamata della società bianconera per tornare in Serie A.