Ha stupito l’Allianz: la Juventus anticipa il colpo a gennaio

Ha stupito l’Allianz con una prestazione davvero importante. La Juventus è pronta ad anticipare il colpo nel mercato di gennaio

Corsa e personalità. In questo modo, ieri sera, ha stupito tutto. Sì, forse ha sofferto un poco ma nulla in confronto rispetto a quello che la Juventus sta soffrendo in quella zona del campo. A sinistra infatti, dietro, arrivano solamente dolori. Sia con Alex Sandro che quando c’è, almeno sulla carta, è ancora il titolare. Sia con De Sciglio, che ieri ha avuto un impatto decisamente negativo sulla gara che poi ha concluso nel peggiore dei modi. Insomma, un innesto dietro a sinistra serve e questo si sapeva prima della gara contro il Benfica. Ma forse è davvero diventato evidente.

Nella squadra portoghese c’è inoltre un giocatore che, a quanto pare, la società bianconera segue da un poco di tempo. Il classe 1995 Grimaldo potrebbe essere il colpo. Contratto in scadenza nel 2023, secondo le notizie che sono state riportate da calciomercato.it, Cherubini potrebbe anticipare il colpo già a gennaio per battere la concorrenza.

Calciomercato Juventus, la situazione Grimaldo

Il terzino spagnolo infatti potrebbe anche lasciare il Benfica nella prossima finestra di calciomercato anche e soprattutto perché non sembra ci sia l’intenzione di rinnovare. E per non perderlo a zero i portoghesi potrebbero cederlo. In tutto questo la Juve, come detto, potrebbe cercare di anticipare tutti perché c’è una folta concorrenza, soprattutto in Spagna, e soprattutto in casa Barcellona che sta lottando con la situazione relativa a Jordi Alba che ormai sembra fuori dal progetto. Insomma, anticipare tutti per cercare di portarlo in Italia. Sarebbe questa la tattica della Juventus.