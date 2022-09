“Tradimento” da 35 milioni: la Juve lo prende così dall’Inter

Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero fare un tentativo per il punto fermo dei nerazzurri di Inzaghi.

Gli impegni ravvicinati che si stanno susseguendo in questi giorni non distolgono l’attenzione della dirigenza bianconera da quelle che saranno le prossime operazioni di mercato. La Juventus vuole continuare a rivoluzionare la propria rosa, dando continuità al processo di rinnovamento avviato lo scorso gennaio e proseguito senza sosta in estate. Da Vlahovic a Paredes, passando per Pogba e Di Maria, la Signora ha cambiato pelle. Ma i recenti risultati dicono che non ci si può accontentare. Per far sì che la squadra possa tornare a competere sui tre fronti bisognerà proseguire in quella direzione.

L’inizio sottotono di un punto fermo degli ultimi anni come Juan Cuadrado – l’esterno colombiano non sta certo brillando in quest’avvio di stagione – induce a pensare che quanto prima il restyling riguarderà anche le fasce. A sinistra, in questo momento, c’è il solo Alex Sandro. Il brasiliano è in fase calante e con ogni probabilità questa sarà la sua ultima stagione a Torino. Tuttavia, non sarà l’unico a lasciare il capoluogo piemontese.

Calciomercato Juventus, Dumfries “erede” di Cuadrado

Cuadrado, infatti, non è più giovanissimo: va per i 35 anni e la Juventus starebbe pensando di sostituirlo. Anche lui, come Alex Sandro, va in scadenza il prossimo anno e difficilmente si vedrà rinnovato il contratto. La ricerca di un suo sostituto, come riporta il portale calciomercatoweb.it, è già iniziata. I bianconeri, in questo senso, sono ambiziosi: tra i vari sogni c’è quello di arrivare a Denzel Dumfries, pezzo pregiato dell’Inter di Simone Inzaghi. L’olandese è alla sua seconda stagione con la maglia nerazzurra: Beppe Marotta lo valuta attorno ai 35 milioni e non è detto che, coi problemi finanziari di mezzo, possa decidere di “sacrificarlo” per questioni di bilancio.