Juventus, l’idillio è già finito: ‘mollano’ subito l’erede di Cuadrado

Come tutti i grandi club l’attenzione della Juventus non è solamente rivolta al presente ma anche alle mosse da fare per il futuro.

La società bianconera è stata una indiscussa protagonista del mercato nel corso di questo 2022, visti i tanti calciatori di spessore che hanno sposato la causa, mettendosi al servizio di Massimiliano Allegri. Per adesso non stanno arrivando i risultati sperati, ma è anche vero che il tecnico non può contare su giocatori fondamentali per i suoi schemi di gioco.

Ad ogni modo gennaio non è molto lontano e con l’arrivo del nuovo anno non è affatto da escludere che possa esserci qualche altro movimento sia in entrata che in uscita. Magari cogliendo delle occasioni che potrebbero presentarsi proprio in quella fase. Non è un mistero che la Juventus deve iniziare a pensare a come rinforzare la difesa, magari con un innesto al centro e con l’arrivo di due nuovi laterali. Uno a destra e uno a sinistra. Potrebbero esserci novità in tal senso.

Calciomercato Juventus, Molina non convince all’Atletico: è in partenza?

Come ha sottolineato “Todo Fichajes” l’Atletico Madrid non sarebbe affatto soddisfatto delle prestazioni di Nahuel Molina, esterno destro che i colchoneros hanno acquistato dall’Udinese nel corso dell’estate. Finora il calciatore non ha affatto convinto nelle sue apparizioni e gli spagnoli sarebbero già pronti a cercare sul mercato un terzino destro che possa dare delle garanzie a Diego Simeone. E’ chiaro che se davvero dovesse arrivare un nuovo giocatore in biancorosso allora Molina finirebbe sul mercato. Con il suo nome che potrebbe tornare di moda in casa Juventus, visto che i bianconeri dovranno cercare al più presto, come detto, l’erede di Cuadrado.