Polveriera Juventus ed esonero Allegri: l’erede è un “sarriano”

Polveriera Juventus ed esonero Allegri: al momento ci sarebbe una sola pista percorribile ed è un “sarriano”. Scossone bianconero?

Allegri al momento non rischia. Soprattutto perché blindato da un contratto milionario. Questa è la sensazione, adesso, che è uscita fuori anche dalla battuta di ieri di Arrivabene che ha risposto a un tifoso. Certo, così la Juventus non può più andare avanti anche perché sul mercato s’è mossa alla grande. Sia a gennaio che in estate. Insomma, l’uomo sulla graticola al momento è Massimiliano Allegri che ieri sera, post partita, ha detto di non sentirsi minimamente in discussione.

Certo, qualora la Juventus non vincesse nemmeno contro il Monza allora sì che la situazione potrebbe precipitare del tutto. Di allenatori liberi ce ne sono e anche importanti, ma come detto la situazione economica tiene banco. Perché non puoi prendere Zidane e mantenere il livornese a libro paga. Così come non puoi prendere Tuchel o Pochettino, tanto per fare alcuni nomi di gente che al momento è disoccupata, e pagare anche un altro tecnico. Insomma, un’unica soluzione al momento ci sarebbe, almeno secondo quanto riportato da SportMediaset. Che ovviamente parla solo di idea.

Polveriera Juventus ed esonero Allegri, De Zerbi unica soluzione

Il nome è quello di Roberto De Zerbi, che potremmo tranquillamente definire un “sarriano” per quelle idee di gioco che ha in testa. Con l’attuale allenatore della Lazio però le cose non sono andate benissimo e lo ricordiamo tutti, nonostante la vittoria dello scudetto. Ma ci si è lasciati dopo un anno, quando si è capito che le parti erano incompatibili soprattutto con quello che è il Dna della Vecchia Signora.

Rischiare o andare avanti in questo modo? La risposta a questa domanda non è semplice e la sensazione è che molto lo si capirà dopo la sfida contro la squadra di Berlusconi. Non sono ammessi altri passi falsi di nessun tipo.