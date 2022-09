Zidane alla Juventus: l’indizio è clamoroso, ribaltone immediato

Zidane alla Juventus, un indizio che adesso non lascia dubbi. Tutti i dettagli sul possibile cambio in panchina bianconera.

Zidane alla Juventus? Un sogno che per molti tifosi adesso potrebbe diventare realtà? Stando alle quote Sisal.it, adesso, l’esonero di mister Allegri potrebbe diventare più concreto di un tempo.

Come comunica il sito ‘Agimeg.it’, le scommesse adesso parlano chiaro. La “crisi” bianconera dopo la seconda sconfitta in Champions League ha un crollo netto sulla quota dell’esonero di mister Massimiliano Allegri. Mentre la possibilità di vedere Zidane al suo posto è data a 6,00.

Calciomercato Juventus, esonero Allegri | La quota Sisal crolla

Adesso la situazione per Allegri potrebbe compromettersi, soprattutto se i bianconeri dovessero raggiungere un altro risultato negativo nella prossima sfida di campionato contro il Monza neopromossa e recentemente alla guida di un ex giocatore bianconero, Palladino.

In caso di esonero di Allegri, il sostituto ideale sarebbe il francese, ex tecnico del Real Madrid con cui conquistò tutti i risultati possibili, Champions League inclusa. Adesso, dunque, si potrebbe inaugurare una nuova era per la Juventus. La guida di Zidane è anche molto considerata dallo stesso Andrea Agnelli che già in passato aveva manifestato l’ammirazione nei confronti del tecnico francese. Vedremo cosa succederà.