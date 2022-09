Calciomercato, il tecnico si è già stufato: ritorna subito alla Juventus

Calciomercato, il tecnico si è già stufato e vuole trovare il modo di mandarlo via: ritorna subito alla Juventus. Notizia clamorosa

Ha cercato di piazzarlo in tutti i modi la Juventus. Non solo nella sessione estiva del mercato che s’è conclusa poche settimane fa, ma anche lo scorso gennaio e pure lo scorso anno. Alla fine, fortunatamente aggiungeremmo, la Vecchia Signora ce l’ha fatta, nelle ultime ore disponibili alla chiusura. Un sospiro di sollievo per Cherubini che però non ha ancora fatto i conti su quello che potrebbe essere il futuro immediato del brasiliano Arthur.

Il giornalista Manu Heredia infatti fa un quadro clamoroso di quello che sta succedendo tra l’ex Barcellona e Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool che ha deciso di puntare sul centrocampista che alla Juve mai ha fatto vedere cose importanti. Una situazione che potrebbe portare ad un ritorno immediato in bianconero. Forse già a gennaio.

Calciomercato Juventus, Klopp s’è stufato di Arthur

“L’atteggiamento accomodante di Arthur ha stufato Jurgen Klopp, che non vuole contare su di lui. Il Liverpool sta già cercando un modo per tagliare il contratto di prestito firmato con la Juve qualche settimana fa”. Ecco il tweet del giornalista che purtroppo ai tifosi della Juventus non suona come una novità. Arthur, anche in bianconero, ha sempre dimostrato un tipo di atteggiamento distaccato rispetto a quelle che erano le situazioni di gioco della squadra. Quasi facesse un sport diverso il centrocampista che, per questo, mai è realmente entrato nel cuore della tifoseria.

Questo stile di vita, oseremmo dire, non piace nemmeno a quel tecnico fumantino che porta il nome di Klopp che, al suo fianco, vuole gente pronta a lottare e che non si tiri indietro. Insomma, Arthur potrebbe presto fare ritorno a Torino.