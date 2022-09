Ultim’ora Juventus: UFFICIALE, lascia il club

Arriva l’ufficialità. Un’avventura iniziata nel 2018 e che si conclude oggi. Tutti i dettagli del comunicato.

Da ‘Calcioefinanza’ arriva l’ufficialità. Il CRO Giorgio Ricci lascia il club bianconero. Un’avventura iniziata nel 2018 che finisce oggi.

Ecco le parole di Giorgio Ricci dopo l’addio: “La Juventus è stata per una parte significativa della mia vita la mia seconda casa, la mia seconda famiglia dove sono cresciuto, partito e tornato, ma soprattutto da cui ho imparato la vera cultura del lavoro e la ricerca dell’eccellenza”.

Calciomercato, il CRO Giorgio Ricci lascia la Juventus

Il saluto del Chief Revenue Officer della Juventus Giorgio Ricci arriva tramite un post pubblicato sul proprio profilo LinkedIn. Così ha scritto lo stesso Ricci sul proprio portale social: “Tempo fa ho informato tutti internamente della mia decisione di lasciare il club a fine settembre. Ho sentito che era il momento giusto per farlo perché ho sempre guardato avanti e ho cercato di essere parte attiva del mio futuro”.

E poi conclude così, il suo saluto al club bianconero: “Prendo una frase cara alla persona a cui devo gran parte della mia esperienza professionale: “Cambia prima di doverlo fare”. Ho sempre creduto in queste parole e in quanto sia stimolante seguire i propri sogni. Ecco perché il primo ottobre il mio studio di consulenza sarà finalmente attivo e sono pronto a dare il massimo, come sempre, per costruire qualcosa di grande…stay tuned!”