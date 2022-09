La Juventus potrebbe ritornare sui propri passi andando su una vecchia gloria bianconera. Tutto quello che potrebbe succedere.

Stando all’ultima indiscrezione riportata da ‘Calciomercato.com’, i bianconeri in caso di situazione inarginabile, ovverosia, qualora la situazione precipitasse da qui al Mondiale, potrebbero cambiare drasticamente.

Si pensa infatti ad un ritorno al passato. Certamente i 7 milioni di Allegri più bonus sono tenuti in considerazione ma è anche vero che davanti alla Juventus nulla può essere ignorato, soprattutto la classifica. Qualora infatti Allegri non dovesse farcela verrebbe sostituto inizialmente da un traghettatore (si parla di Montero per carisma) e poi a fine stagione potrebbe esserci il clamoroso ritorno.

Calciomercato Juventus, Conte ritorna a giugno ad una condizione

L’ex capitano e allenatore della Juventus ritornerebbe solo, appunto, qualora la situazione dovesse precipitare definitivamente. Ovviamente l’attuale posizione che ricopre a Londra non si discute, Conte prende un ottimo stipendio e lo stesso Tottenham è stato rilanciato dal mister italiano ma è anche vero che al cuore non si comanda e certamente una chiamata dalla Juventus potrebbe far rivalutare tutto.

Ovviamente, c’è da chiarirlo, è tutto ancora in se, ma tutto come dicevamo poc’anzi dipenderà dalla posizione dei bianconeri in classifica. Allegri in questo momento è in difficoltà e in tal senso la sfida di campionato, la trasferta con il Monza, potrebbe essere già decisiva sul suo futuro. Un altro risultato negativo non verrà considerato. I tifosi auspicano un ritorno immediato a vincere ma prima di tutto la Juventus dovrà ritrovare la forma, quella che manca da un po’ di tempo.