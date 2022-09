Calciomercato, game over Juventus: il Milan pregusta il regalo Scudetto

Il calciomercato per i tifosi della Juventus è sempre un argomento molto caldo, anche se ancora manca molto a gennaio.

Nel corso di quest’anno solare la dirigenza non ha fatto certo mancare rinforzi ad Allegri. Dallo scorso mese di gennaio, con l’arrivo di Vlahovic, fino agli innesti in estate di Di Maria, Pogba e Paredes la società ha fatto un grande sforzo con l’obiettivo di rendere la Juventus una squadra capace di vincere lo scudetto in Italia e di essere tra le big della Champions League.

Tuttavia la campagna di rinnovamento della rosa andrà avanti e senza dubbio quindi chi di dovere sta già lavorando nell’ombra per arrivare ad altri obiettivi. Gennaio non è molto distante e non è escludere che nel corso della finestra di trasferimenti invernali i bianconeri possono andare all’assalto di qualche giocatore. O cogliere eventuali occasioni che il mercato potrebbe offrire in quel momento.

Calciomercato Juventus, il Milan vuole regalarsi Zaniolo

Guardando invece al futuro un po’ più lontano, continua a rimanere nei radar bianconeri Niccolò Zaniolo, stella della Roma. Calciatore ancora giovane ma già di grande spessore, che può occupare più zone del campo. Il suo contratto con i giallorossi scade nel 2024 e per ora non si sta parlando di rinnovo, anche se lo stesso numero 22 ha evidenziato in una recente intervista come ci sia ancora tanto tempo per trovare l’accordo. Il portale “Fichajes” però sottolinea come anche un’altra squadra italiana sia pronta a inserirsi qualora Zaniolo dovesse decidere di lasciare la capitale. E questa squadra è il Milan, che dopo aver vinto lo scudetto lo scorso anno sta cercando altri talenti per continuare nel suo percorso vincente. Una rivale che sarebbe senz’altro pericolosa per i bianconeri.