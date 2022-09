Ultim’ora Juventus: convocati UFFICIALI, ma Allegri è ‘silurato’

Ultim’ora Juventus, c’è la lista dei convocati per la trasferta di Monza. Nonostante le sue recenti parole, però, Allegri è silurato per l’ennesima volta.

Inutile ribadire concetti già espressi tante volte in queste settimane e, più in generale, in anni caratterizzati da un’inflessione bianconera considerabile naturale involuzione dopo una decade di dominio ma adesso divenuta questione problematica da affrontare con urgenza e serietà.

Come per ammissione dello stesso mister, intanto, la posizione di Allegri sembra vacillare molto meno rispetto a quanto ci si aspettasse, anche alla luce di un contratto che attualmente impedisce di pensare con serenità a eventuali strade di separazione.

Non è tutto qui. Resta infatti la stima e la fiducia nei confronti del mister livornese, amico più che adepto di Agnelli, come evidenziato dalla conferenza stampa del suo addio, durato molto meno del previsto alla luce dell’importanza che il tecnico dell’anti-circo ha assunto nel recente passato bianconero.

Ultim’ora ufficiale e Allegri silurato: lo vogliono “OUT”

Nel calcio, così come nella vita, non si può però vivere solo di ricordi e ciò che abbia funzionato in passato non è detto che continui a farlo in futuro. Dopo la parentesi biennale antitetica rispetto alle posizioni quasi filosofiche di Allegri e di un club che ha sempre fatto della concretezza vincente il proprio mantra, il livornese è tornato all’ombra della Mole.

Fin qui non è stato un rientro felicissimo, come evidenziato dall’insolita stagione passata, conclusa senza trofei, e come ulteriormente confermato dai tanti ostacoli fin qui incontrati. Ciò non lenisce, comunque, la fiducia nei confronti del tecnico, domani atteso da una gara che in molti si augurano poter essere quella di una svolta tanto attesa e magari similare a quella reminiscenza di Sassuolo datata 2016.

Ciononostante, la posizione della piazza sembra essere abbastanza unisona e seguente una direttiva ben precisa. Il tempo di Massimiliano è a detta dei più terminato, come emerso anche dai tanti commenti social al post dei convocati ufficiali per i delicati 90 minuti di domani. Accludiamo di seguito il link, sotto al quale è possibile consultare l’ormai tendenziale (e tendenzioso) #AllegriOut.