Juventus, un grande ex al posto di Allegri: “Ecco il sogno di Nedved”

La Juventus è pronta per scendere oggi in campo contro il Monza nella settima giornata del campionato di serie A. Si gioca alle 15.

Quella contro i brianzoli del nuovo tecnico Palladino sarà una partita molto importante per i bianconeri. Che devono assolutamente cancellare la prestazione offerta in Champions League e cercare di ripartire in campionato con un successo che getterebbe acqua sul fuoco della possibile crisi. Mister Allegri è sulla graticola per alcune sue scelte e i tifosi sperano che si possa tornare al più presto a fare risultato.

Certo è che non sarà affatto semplice battere i brianzoli, squadra protagonista del mercato, con tanti calciatori di qualità. Il cambio in panchina arrivato in settimana potrebbe essere uno stimolo in più per cercare di regalarsi un pomeriggio di gloria. Allegri non rischia la panchina, ma di sicuro un eventuale passo falso scatenerebbe nuove critiche.

Juventus, Tudor stimato dalla dirigenza ma Nedved…

Intanto sui social si sta già iniziando a parlare di chi potrebbe essere in futuro il successore del tecnico livornese. Il giornalista Nicolò Schira su Twitter, ha rivelato come “Tudor è molto stimato da una parte della dirigenza. Può essere un nome per la prossima stagione anche se il sogno di Nedved è riportare alla Juventus un altro grande ex…”

Tudor è molto stimato da una parte della dirigenza. Può essere un nome per la prossima stagione anche se il sogno di Nedved è riportare alla Juventus un altro grande ex… — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 17, 2022

Grande ex che potrebbe essere Antonio Conte, attualmente allenatore del Tottenham. Allegri ha comunque un lungo contratto e adesso toccherà a lui riuscire a riportare la Juventus in cima alla classifica allontanando così ogni possibile voce su eventuali successori.