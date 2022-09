Calciomercato Juventus, tavola apparecchiata: “Non lo vendono a gennaio”

Avanti tutta, dopo la sosta la Juventus dovrà iniziare a marciare su ritmi alti aspettando gennaio, mese in cui riapre il calciomercato.

Non sono stati giorni semplici in casa bianconera, soprattutto l’ultima settimana è stata avara di soddisfazioni. Con la formazione di Allegri che ha incassato una sconfitta sia in Champions League contro il Benfica sia in campionato contro il Monza. Con i tifosi scontenti e delusi che hanno chiesto a gran voce la separazione con il tecnico.

Separazione che non arriverà, l’allenatore livornese proseguirà nel suo percorso di rinnovamento dell’organico con l’obiettivo di riuscire a portare la Juventus al più presto in cima alla classifica. Serviranno probabilmente altri innesti nella prossima sessione invernale di mercato e non mancano di certo i nomi accostati al club torinese.

Juventus, Douglas Luiz non lascerà l’Aston Villa a gennaio

Douglas Luiz è una delle rivelazioni non solo di questa Premier League ma anche di quella precedente e a lui si sono interessate tante grandi squadre. Con la Juventus pronta a monitorare la situazione. Come ha rivelato “Football Insider” l’Arsenal è ormai da tempo in pressing sul giocatore brasiliano dell’Aston Villa. Che non ha voluto cedere in estate il suo gioiello nonostante sia in scadenza di contratto a giugno. Secondo quanto trapelato l’Aston Villa non è intenzionata a cedere il centrocampista nemmeno a gennaio. Situazione che rappresenta uno scenario ideale per la Juve, che a gennaio non potrebbe acquistarlo avendo esaurito gli slot per gli extracomunitari. Se ne riparlerà in estate dunque con Douglas Luiz che potrebbe essere al centro di una vera e propria asta.