Calciomercato Juventus, intreccio con la Roma: erede Alex Sandro “blindato”

Calciomercato Juventus, i risultati non arrivano e continua a tenere banco l’argomento mercato: attenzione all’asse Madrid-Roma-Londra.

Dopo sette giornate il bilancio è addirittura peggiore rispetto a quello dell’anno scorso. Fu proprio l’avvio incerto, all’epoca, a pregiudicare il resto del torneo della Juventus, mai realmente in lotta per il tricolore e costretta ad accontentarsi del quarto posto. Una stagione, l’ultima, conclusa senza alcun titolo per la prima volta dopo undici anni. Ma questa, evidentemente, è una squadra che non riesce ad imparare e a far tesoro dei propri errori. Già, perché alla settima giornata i bianconeri hanno addirittura un punto in meno.

Il rischio è condannarsi ad un’altra stagione anonima. Per questo, dopo la sosta, non bisogna perdere tempo. La Juve dovrà per forza ritrovarsi in fretta e tornare a premere il piede sull’acceleratore. La sa bene Massimiliano Allegri e lo sanno bene anche i giocatori.

Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid mette nel mirino Spinazzola e “molla” Reguilon

Sta pianificando le prossime mosse di mercato anche la dirigenza. Federico Cherubini e i suoi uomini si sono convinti che servono ulteriori sforzi sul mercato, nonostante dallo scorso gennaio in poi la Juventus sia una delle società che ha effettuato più movimenti in entrata. Va risolto al più presto il problema della fascia sinistra. E a tal proposito, come racconta il portale calociomercato.it, potremmo assistere ad un interessante intreccio con la Roma, il Tottenham e l’Atletico Madrid, coi “Colchoneros” grandi protagonisti.

Da Madrid, infatti, fanno sapere che Diego Simeone sta convincendo il proprio club a fare un’offerta alla Roma per l’ex juventino Spinazzola, oggi punto fermo dei giallorossi di José Mourinho. In caso dovesse andare a buon fine, l’Atletico rispedirebbe a Londra Sergio Reguilon, arrivato in prestito dal Tottenham negli ultimi giorni di mercato. Questa potrebbe essere una buona notizia per i bianconeri, che a quel punto si fionderebbero sull’ex terzino sinistro del Siviglia, pronto ad ereditare il ruolo del partente Alex Sandro.