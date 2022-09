Calciomercato, tentazione estera per il pupillo di Allegri | La Juve ha già deciso

Calciomercato Juventus, dall’estero si potrebbero muovere per un pupillo di Allegri. I bianconeri hanno già deciso.

Stando alle ultime indiscrezioni direttamente da ‘tuttojuve.com’, i bianconeri hanno ricevuto – possibili – proposte per Locatelli dall’estero. Il centrocampista italiano arrivato dal Sassuolo e un intoccabile per Allegri potrebbe essere accostato a qualche big d’Europa.

Ma sempre stando all’indiscrezione, tempestiva è stata la risposta dei bianconeri che non sembrano minimamente intenzionati a privarsi del proprio centrocampista. Anche perché Locateli rappresenta un investimento importante ma con un grande margine di crescita. Arrivato certamente nelle due stagioni meno fortunate dei bianconeri, adesso, l’ex Sassuolo vuole ritornare a vincere con la Juventus.

Calciomercato, la Juventus è ferma | Locatelli rimane

Locatelli rappresenta un elemento imprescindibile per la squadra e nonostante qualche alto e basso l’ha sempre dimostrato. Il centrocampista italiano è anche uno dei protagonisti della nazionale di Mancini e oltre a rappresentare un patrimonio nazionale è anche uno dei – possibili – futuri senatori bianconeri.

Imprescindibile anche per Allegri che lo reputa un elemento essenziale per il suo gruppo. Pertanto la pista di una possibile cessione sembra totalmente da escludersi, almeno in questo momento in cui la Juventus deve ancora decidere alcuni tasselli in uscita. Uno su tutti Arthur che già a gennaio potrebbe rescindere con il Liverpool e accettare una nuova proposta proprio spagnola: c’è sempre il club di Gattuso interessato. Staremo a vedere ma intanto i bianconeri devono prima ritrovare forma e risultati, cercando di non compromettere del tutto la stagione in corso.