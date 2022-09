Juventus, c’è poco da stare Allegri: quota shock per il successore

By

Juventus, quote decisamente inaspettate per il successore di Allegri. Cosa potrebbe capitare dalla seconda metà dell’anno.

Juventus, dopo la sconfitta contro il Monza sul web si è scatenato l’hashtag #allegriout, come di consueto, dopo una serie di sconfitte una grande parte dei tifosi si è fatta sentire e diventa automatico, dunque, cercare di capire chi sarà l’eventuale successore. Su Sisal sono infatti uscite tutte le quote dei possibili allenatori e il risultato è davvero shock.

Tra i candidati a sedere sulla panchina della Juventus vengono evidenziati nomi anche a sorpresa, con quote però davvero altissime, quindi impossibili. Chiaramente uno dei più quotati continua ad essere Zidane. Il francese piace ai tifosi ma soprattutto per lungo tempo è stato un pallino anche del presidente Andrea Agnelli. Andiamo a scoprire in dettagli a quanto ammonta la sua quota.

Allegri è ancora il favorito, quote a sorpresa

Incredibile ma vero. Dopo la sconfitta con il Monza, nonostante un inizio di stagione decisamente in salita, il mister toscano è ancora il favorito a sedere sulla panchina della Juventus anche nell’inizio del nuovo anno, queste tutte le quote per allenatore:

ALLEGRI M.

1.57

POCHETTINO M.

6.00

ZIDANE Z.

9.00

TUCHEL T.

16.00

RANIERI C.

33.00

PRANDELLI C.

33.00

SOUSA P.

33.00

TEDESCO D.

50.00

VILLAS BOAS A.

50.00

BENITEZ R.

66.00

BIELSA M.

66.00

SAMPAOLI J.

66.00

CONTE A.

100.00

PIRLO A.

100.00

MAZZARRI W.

200.00

ZENGA W.

250.00

SIMEONE D.

250.00

ANCELOTTI C.

500.00

GUARDIOLA P.

500.00

KLOPP J.

500.00

DEL PIERO A. 1000

Incredibilmente il mister Allegri è quello, ancora, con la quota più bassa. Chiude la classifica la candidatura di Alessandro Del Piero con una quota alle stelle, cioè impossibile. Come sembra ancora alta quella di Zidane, nonostante tutte le rumor di questi ultimi giorni.