Juventus, esploso il caso Bonucci: cosa è successo

Juventus, è esploso il caso Bonucci: ecco quello che è successo durante la gara contro il Monza persa ieri pomeriggio

Esploso il caso Bonucci. Almeno secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate dal quotidiano torinese “La Stampa”. Il difensore, nonostante un Gatti in evidente difficoltà, non avrebbe preso parte alla gara contro i brianzoli non per un problema fisico, ma per scelta tecnica. Bonucci infatti era a disposizione di Allegri che, probabilmente, ha deciso in questo modo anche per quelle che sono state le difficoltà viste contro il Benfica. Certo, in una gara così importante lasciare fuori quello che ha maggiore personalità è stata una scelta azzardata, pagata a caro prezzo.

Adesso ci sarà sicuramente da capire una cosa. Se il caso Bonucci rimarrà solamente una cosa isolata al momento, oppure se continuerà anche nelle prossime settimane. La sosta per le nazionali mette sicuramente apprensione, anche perché c’è la curiosità e la volontà di capire se Bonucci tornerà in campo dal primo minuto contro il Bologna.

Juventus, la situazione Bonucci

Come sappiamo tutti non è la prima volta che Allegri decide in questo modo. Dallo sgabello di Oporto, con conseguente addio alla fine della stagione, fino alle parole dello scorso anno quando praticamente Allegri levò la fascia di capitano dal braccio del difensore rimarcando appunto quell’anno al Milan. Insomma, una situazione delicata e mai risolta del tutto e che potrebbe avere delle ripercussioni nelle prossime settimane. Vedremo quale sarà la decisione del tecnico – che comunque rischia anche di perdere il posto mentre si fa spazio l’ipotesi Montero – al ritorno della Serie A. Sicuramente, questo, è un ulteriore segnale d’allarme.