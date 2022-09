Calciomercato Juventus, irrompe il Chelsea: 40 milioni

Calciomercato Juventus, i londinesi su un obiettivo comune ai bianconeri. Pronti a chiuderlo con un’offerta importante.

Adesso anche i blues si muoverebbero per un obiettivo comune ai bianconeri. Si tratta del brasiliano Douglas Luiz dell’Aston Villa. Il centrocampista è infatti un desiderato speciale dei londinesi che avrebbe già un’offerta pronta per non lasciare dubbi.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni, come riporta il ‘Birminghammail.co.uk’ , anche il Chelsea si sarebbe fatto avanti per prendere il ventiquattrenne. 40 milioni l’offerta, con l’altra londinese che rimane alla finestra. Oltre al già noto interesse dei bianconeri e della Roma.

Calciomercato Juventus, il Chelsea si fa sotto per Douglas Luiz | 40 milioni sul piatto

Il centrocampista brasiliano è attualmente uno dei giocatori più seguiti sul mercato estero. Certamente un predestinato vista la tanta richiesta internazionale, oltre alle big del campionato italiano si aggiungerebbero anche le due squadre londinese che adesso si contenterebbero il talentoso brasiliano in un vero e proprio derby di mercato.

Difficilmente, quindi, i bianconeri si potranno permettere un ulteriore esubero viste le già tante spese fatte in questa stagione che per il momento non è iniziata al massimo delle possibilità, anzi, si aspettano importanti rivoluzioni partendo dall’approccio con cui si gestiscono le partite. Allegri adesso è certamente più in discussione ma difficilmente lascerà la panchina, anche perché il progetto è destinato a durare. Ma a gennaio sono previste, forse, alcune migliorie in alcuni comparti tecnici. Difficilmente la Juventus riuscirà a superare la concorrenza inglese per Douglas Luiz, giocatore che piace molto ad Allegri e che si integrerebbe perfettamente nelle dinamiche di gioco. 40 milioni, per il momento, è la cifra richiesta proprio dall’Aston Villa.