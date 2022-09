Calciomercato Juventus, primo acquisto del 2023 già deciso: sarà un attaccante

Il campionato di serie A vive una sosta per gli impegni delle varie nazionali e si torna prepotentemente a parlare di calciomercato.

Non potrebbe essere altrimenti, visto che questo primo stop del torneo consente di fare già delle prime valutazioni sugli acquisti fatti in estate e su quelli che potrebbero essere fatti. Certo, gennaio è ancora lontano e ci sarà tempo per prendere delle decisioni definitive. Ma in certi casi bisogna farsi trovare pronti a fiutare l’affare.

La Juventus è stata grande protagonista del mercato del 2022, visto che la dirigenza ha portato alla corte di Allegri dei giocatori importanti. Chiamati a fare la differenza nel corso di una stagione che però per i bianconeri non è iniziata nel migliore dei modi. I risultati in campionato e in Champions League infatti finora non sono consone alle aspettative. Ma come detto ancora nulla è perduto, c’è tempo per rimediare.

Calciomercato Juventus, Milik definitivo in bianconero a gennaio

Una decisione però in chiave mercato in vista di gennaio la Juve sembra averla già presa e non potrebbe essere altrimenti. Arrivato dal Marsiglia agli sgoccioli dei trasferimenti estivi, il centravanti Milik ha già convinto tutti a suon di gol e buone prestazioni. Si è integrato subito nel gruppo e si è fatto sempre trovare pronto quando Allegri lo ha chiamato in causa.

🚨 Juventus are planning to make the transfer of Polish striker Arkadiusz Milik permanent.

🇵🇱 ⬛#ForzaJuve 🟦 #OM pic.twitter.com/FdpC0NbTcc — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 20, 2022

Per questo motivo come ha scritto il giornalista Ekrem Konur a gennaio la Juventus punta a rendere subito definitivo il suo trasferimento in bianconero riscattando il suo cartellino.